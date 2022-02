Filippo Feel Cavalca presenta il suo film “Michele: Hollywood è una altra cosa” - Video

Filippo Cavalca, nome d'arte Feel, classe 1983 è autore, regista e produttore cinematografico parmigiano. Fondatore di Feel For Films NY nel 2016, dopo quindici anni trascorsi tra Roma e New York e dopo essere stato eletto 'Miglior Regista Indipendente' al prestigioso New York Film Awards nel 2020 (con 'Essere Leonardo Da Vinci'), ritorna a Parma e inizia a lavorare a un docu-drama dal titolo “Michele: Hollywood è un'altra cosa", il cui trailer è uscito il 18 febbraio ed è disponibile sulla pagina web feelforfilms.net/michele e su Youtube.

“Volevo costruire una storia” queste le parole di Filippo Cavalca che prosegue “in grado di unire la narrazione cinematografica al genere documentaristico per raccontare la vita di un personaggio reale, non di fantasia, che si chiama appunto Michele, un uomo di cinquanta anni nato e cresciuto a Parma. Michele si guarda allo specchio e ripercorre le inesorabili cazzate che ha combinato in tutti questi anni. Analizza in modo disincantato e non vittimistico le illusioni e le disillusioni della vita, i sogni giovanili infranti mettendo in luce una sua assoluta incapacità di aderire al mondo contemporaneo”. Filippo aggiunge: “Michele: Hollywood è una altra cosa” si ispira alle correnti della Nouvelle Vague e al Cinéma Vérité. In tal senso, pur disponendo di una sceneggiatura dettagliata ho deciso di adattare molte parti dialogiche durante le riprese, al punto che sono state riscritte sul set. Questo per dare il più possibile voce ai personaggi del film, che sono stati scelti per interpretare loro stessi.

Inoltre, trattando un tema tragicomico, la sfida del film era capire che linguaggio fotografico utilizzare per raccontarlo. Ci si è ispirati a David Lynch e Todd Phillips”.



Filippo parla anche della squadra che ha scelto per realizzare il film: “La mia troupe è composta nella buona parte da gente di Parma. Il cast si compone di circa cinquanta personaggi bizzarri, eclettici pertanto molto interessanti. E’ mia volontà attivare un progetto cinematografico con sede a Parma per consentire la messa in opera di prodotti cinematografici frequenti, creando una casa di produzione italiana - la Feel For Films Italia - in grado di coinvolgere figure tecniche e artisti del nostro territorio. Ringrazio anche il Comune di Parma per il Patrocinio concesso e il supporto durante le riprese”.

La Feel For Films - Italia sta lavorando da oltre un anno a un prigetto di solidarietà, “Pandas: il film”, per parlare di una sindrome autoimmune pediatrica, ancora non riconosciuta, e sensibilizzare l’opinione pubblica italiana a sostenere la causa.