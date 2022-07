Turiste nude in centro storico a Gallipoli - Video

Non si arresta sul web la condivisione del video in cui si vedono due turiste passeggiare nude nel centro storico di Gallipoli, probabilmente di ritorno dalla vicina spiaggia delle Purità, dove forse hanno cercato un po' di sollievo dal caldo con un bagno rinfrescante. A incontrarle, di prima mattina sul lungomare della "città bella", molte persone tra cui le due turiste passeggiavano con calma. Qualcuno che si trovava lì in quel momento ha girato il video con un cellulare e lo ha condiviso in rete dove è diventato virale. Alle estati gallipoline, spesso caratterizzate dagli eccessi, mancavano i turisti che passeggiano senza vestiti.