Ore 8: un lettore e l'incontro ravvicinato coi lupi a Noceto Video

Ore 8 nella zona di Noceto: un lettore in auto e due lupi che gli transitano a fianco, più incuriositi che spaventanti. Gli avvistamenti negli ultimi giorni era stati diversi nella zona delle coste, così come erano rimate impresse le loro tracce sulla neve. Ed eccoli in questo video che ha come particolarità proprio la distanza ravvicinata.

"I lupi che vivono in ambienti antropizzati imparano spesso a non temere eccessivamente la presenza di autoveicoli o macchine agricole - spiega la situazione Luigi Molinari, zoologo del Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano ed esperto di lupi - . Capita che, soprattutto i giovani (che in questo periodo hanno circa 8 mesi), non associno la presenza di un veicolo a motore alle persone. È una sorta di assuefazione ad uno stimolo continuo (ad esempio, la presenza dei trattori in campagna) a cui i lupi, per non vivere costantemente stressati, non reagiscono continuamente".

"Per quanto possano di primo acchito sembrare lupi “confidenti” perciò - continua -, sono solo individui con poca esperienza che non hanno ancora capito che le macchine non vanno “da sole”. Capita infatti che se le persone fermano i mezzi a motore e scendono parlando ad alta voce, i lupi si spaventino e scappino".

E a chi pone il dubbio della sicurezza di chi va a camminare in zona, risponde: "Per quanto riguarda la sicurezza delle persone, non bisogna temere alcunché, i lupi solitamente alla vista delle persone scappano, anche se ci teniamo sempre a sottolineare che è necessario che questo timore naturale rimanga tale. Perciò sono inequivocabilmente da condannare quelle pratiche che possono ridurre la distanza uomo-lupo, come l’alimentazione diretta o indiretta (i lupi che si alimentano di cibo di origine antropica)".