Basta con gli abbandoni: un'altra mamma gatta trovata a Fognano con 4 piccoli Video

Dopo l'abbandono dei cuccioli in A15, un'altra gatta mamma è stata trovata in uno scatolone a Fognano, nel parco, con quattro piccoli di due giorni. Una signora ha chiamato il'associazione Club Amici miei e Sara, la volontaria, è intervenuta prontamente e ha portato la famiglia di mici a casa sua. Basta con gli abbandoni: ma dov'è la coscienza? Guardate l'espressione triste e al tempo stesso di protezione per i suoi adorati piccoli di mamma gatta. Sono già tanti i mici abbandonati. Troppi. Chi vuole adottarli può chiamare Sara (331-6148690)