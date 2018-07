I colori del mondo a Berceto con il festival del giovani Video

Una sinfonia di Stamitz, e il "Va Pensiero" sono risuonati nella Sala del Consiglio Comunale grazie agli studenti di musica del Liceo artistico "Jordan Misja" di Tirana. Il ballo tradizionale dei matrimoni cechi e l'inno nazionale italiano hanno incantato Piazza Garibaldi. Dopo i saluti ufficiali un piccolo assaggio del Festival dei Giovani è andato in scena presso la residenza Municipale.

Tutto è pronto a Berceto per accogliere una nuova edizione del Festival Internazionale dei Giovani e il suo bagaglio multiculturale ricco di tradizioni, folklore, musica e giochi popolari e sport. Il Presidente Alessandro Tassi Carboni, il Sindaco di Berceto Luigi Lucchi, il consigliere aggiunto e presidente della Consulta dei Popoli Marion Gajda e il Maestro di Sport Carlo Devoti, Direttore della manifestazione, hanno presentato il Festival 2018, che ha ottenuto il riconoscimento Unesco.

In Municipio, stamattina, 200 ragazzi provenienti da paesi diversi, a rappresentare una piccola delegazione dei 40 che con i loro giovani invaderanno, con turni di campi estivi, da metà giugno a fine agosto, il comune montano. "Berceto e i suoi turisti" ha sottolineato Lucchi sono molto affezionati a questi ragazzi che durante le serate esitive si esibiscono in Piazza San Moderanno arricchendo il programma di intrattenimento della nostra estate". Tanti appuntamenti in programma, accennati da Carlo Devoti che "con i loro colori del mondo realizzano uno scambio tra culture, una possibilità di incontro e di amicizia nel segno del divertimento e di sana competizione sportiva". Il tema di quest'anno "Welcome - Lasciate che i giovani vengano a me", "E' un messaggio molto importante. L'unico possibile in un tempo di paure e di chiusura come quello che stiamo vivendo. I giovani, la loro apertura naturale verso l'altro e le differenti culture sono l'unica speranza possibile perchè il futuro prosegua verso altre strade e, iniziative come questa, una via fattiva per la realizzarla" ha commentato il Presidente Tassi Carboni.