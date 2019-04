Il Bunker premiato a Vinchio dal sindaco per la... fedeltà turistica - Video

Gite su gite per gustare il (buonissimo) barbera che si imbotiglia da quelle parti. E a gustarsi gli ottimi piatti della cucina locale. Non male nemmeno il paesaggio. Dieci anni di scampagnate a Vinchio (Piemonte, provincia di Asti) per il Bunker (Per chi non li conoscesse, sono un gruppo di amici, animazione, enogastronomico e chi più ne ha più ne metta... bussetano - come origine- ma con sezioni e iniziative sparse in tutto il mondo, fino al Brasile). Come celebrare il decennale? Con un pranzo-cena-degustazione di vino collettiva. Con un pranzo, con una cena e... con l'incontro ufficiale con il sindaco di Vinchio Andrea Laiolo che, simpaticamente si è unito ai "ragazzi" del Bunker premiando come "turista di Vinchio doc" Giancarlo Renzini, il "padre" di queste scampagnate in Piemonte.