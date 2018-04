Grave incidente nel primo pomeriggio a Marzolara, sulla provinciale per Calestano: un bambino di tre anni è stato investito sulle strisce pedonali. Il piccolo è stato ricoverato, in gravi condizioni, in Rianimazione. Il bambino, "sfuggendo" alla mamma avrebbe cercato di correre incontro alla sorellina appena scesa dallo scuolabus.