Kristen Stewart, via le scarpe sul red carpet di Cannes

Kristen Stewart si è stufata del suo tacco 12 (o temeva il tappeto rosso bagnato?) si è tolta le scarpe per salire a piedi nudi, di corsa, i gradini del palazzo del Festival a Cannes. Un gesto che ha, immancabilmente, spaccato il web e non solo tra chi difende il (rigidissimo) dress code di Cannes e chi apprezza il gesto di "rottura" del protocollo. Inevitabile non pensare alla «querelle» del 2015 quando a una signora fu vietato di salire le marches perché voleva farlo in sandali (lei precisò che erano d’alta moda, preziosissimi). Ne nacque un putiferio: proteste delle femministe, obiezioni del Festival che impone dei dress code rigidissimi tra smoking e abito da sera e via andare. Da allora, i piedi delle star sono osservati speciali. O la camminata di Julia Roberts due anni fa: paura di inciampare? C'è chi disse che si trattò di una cortesia verso George Clooney, che sembrava più basso di lei.