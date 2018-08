E' morto Jimmy il Fenomeno, aveva 86 anni e dal 2003 si trovava nella casa di riposo per anziani di Milano. Jimmy, vero nome Luigi Origene Soffrano, ha recitato in decine di commedie negli anni 70 e 80, nel 2010 aveva lanciato un appello per avere il sussidio della Legge Bacchelli. Negli anni 80 era diventato famoso anche in tv, partecipando come spalla di Ezio Greggio a Drive In. Cinquant'anni di carriera in oltre 150 film, da Totò e Aldo Fabrizi fino alla commedia sexy all'italiana degli anni 70 con il caratteristico sguardo strabico, parlata dialettale e sconclusionata risata.