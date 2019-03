Stasera al cinema Astra “C'è tempo” di Walter Veltroni. La sua commedia on the road include molte scene girate a Parma, "una parte importante". Con il regista anche la protagonista Simona Molinari. Guarda l'intervista a 12 Tv Parma durante il Tg: Un film luminoso, un messaggio solare in un momento cupo, carico di odio e dove la gente urla". Perchè Parma: "Per il legame-omaggio con Bernardo Bertolucci e il suo Novecento, ma anche per la bellezza di questa città".