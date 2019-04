Joker, ad ottobre nuovo villain con Joaquin Phoenix

E’ uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica il film «Joker» con Joaquin Phoenix nel ruolo del protagonista. Accanto a lui il premio Oscar Robert De Niro. Il film della Warner Bros è diretto, prodotto e co-scritto dal candidato all’Oscar Todd Phillips e sarà in sala il 3 ottobre.





Il personaggio misterioso, cattivo, sadico dei fumetti Dc Comics torna a 30 anni di distanza dalla celebre interpretazione di Jack Nicholson nel Batman di Tim Burton. Questo «Joker» è una storia originale a sè stante, mai apparsa sul grande schermo. L'esplorazione di Phillips su Arthur Fleck (Phoenix), un uomo ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento.

Il film è interpretato anche da Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron, Bill Camp, Glenn Fleshler, Shea Whigham, Brett Cullen, Douglas Hodge e Josh Pais. Il film è prodotto da Phillips e Bradley Cooper con la loro Joint Effort, ed Emma Tillinger Koskoff. Dietro le quinte, Phillips è stato affiancato dal direttore della fotografia Lawrence Sher (l'imminente «Godzilla II: King of the Monsters», la trilogia «Una notte da leoni"), lo scenografo Mark Friedberg, il montatore Jeff Groth e il costumista premio Oscar Mark Bridges.