Manca il dato del 31, ma le due centraline Arpae cittadine (Cittadella e via Montebello) non presentano un bilancio positivo. Se il limite delle polveri sottili è di 50 mcg/mc superabile 35 volte all'anno, in Cittadella è capitato 38 volte, in via Montebello 43. Quest'ultima centralina è la terza "peggiore" in Regione.