La Tep tornerà ad avere il direttore generale Diretta del Consiglio comunale

Seduta del Consiglio comunale, oggi. Esordio ufficiale per i due nuovi consiglieri subentrati a Campari e Ranieri. Sono Paolo Azzali (Lega) e Cristina Di Patria (Effetto Parma ) subentrati per surroga. La Tep tornerà dopo quasi 10 anni ad avere un direttore generale per togliere ai membri del Cda i compiti tecnici che avevano assunto a partire dal 2010. Lo ha annunciato in consiglio comunale il sindaco Pizzarotti in occasione dell’annuncio della nomina dei nuovi consiglieri della Tep “dove abbiamo voluto dare un segnale di discontinuità in vista delle sfide che la attendono in futuro“. Il sindaco ha anche detto che domani ci sarà la nomina anche del nuovo Cda di Smtp che sarà anch’esso rinnovato. "Le cause in corso con Iren non hanno nessun collegamento con e sponsorizzazioni che abbiamo ricevuto", lo ha detto il sindaco Pizzarotti rispondendo a un’interrogazione di Pezzuto sul conflitto di interessi. "Non viene infranto nessun regolamento o nessuna legge. Non accettare le sponsorizzazioni Iren sarebbe autolesionismo E in ogni caso le cause per oneri urbanizzazione inceneritore, per teleriscaldamento e altre vicende proseguono, ma sono su un piano diverso". Pezzuto ha replicato che comunque queste considerazioni si presta o a forti dubbi e ricevere fondi da chi è in contenzioso con l’ente appare comunque inopportuno.