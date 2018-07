40enne scivola a 1.800 metri sul Monte Orsaro: interviene l'elicottero Video

Oggi pomeriggio (domenica 22 luglio) i tecnici del Soccorso alpino sono intervenuti nei pressi della vetta del Monte Orsaro, sul crinale Tosco-Emiliano, a circa 1800 metri di altezza. Un quarantenne residente in provincia di Parma, era impegnato in una passeggiata con la moglie, poche decine di metri sotto la vetta: sfortunatamente l'uomo è scivolato, riportando ferite e diverse contusioni agli arti inferiori. La caduta è stata notata da due tecnici e un medico del Soccorso Alpino, che oltre a dare l'allarme hanno subito prestato i primi soccorsi all'uomo. Da Pavullo nel Frignano è decollato l'elicottero abilitato per interventi sanitari in ambienti ostili, mentre dalla piana di Lagdei altri tecnici iniziavano la risalita a piedi verso la sommità dell'Orsaro. Fortunatamente il maltempo ha concesso una tregua e ha reso possibile il recupero con l'elicottero dell'uomo, che quindi è stato trasportato fino a Lagdei e quindi affidato all'ambulanza dell'Assistenza Pubblica di Langhirano, che lo ha accompagnato all'ospedale Maggiore per accertamenti.