Accende un fuoco nei campi ma le fiamme lambiscono le case: ferita una donna, arriva l'elicottero del 115

Intervento nel primo pomeriggio a Lago di Corniglio per un incendio vicino alle case. Sul posto i vigili del fuoco con l'elicottero, i carabinieri forestali e un'ambulanza dell'Assistenza pubblica, in soccorso di una donna che si è leggermente ustionata il viso e Le mani.

L’incendio è divampato da un piccolo fuoco acceso per pulire un campo. Complice il vento, le fiamme si sono propagate nei prati secchi e nel bosco, fino ad arrivare a lambire le case. Bruciato anche il tetto di una stalla. La donna, che abita a Fidenza, è stata medicata dal personale dell’Assistenza pubblica ma andrà con i suoi mezzi a farsi visitare all’ospedale di Vaio.