Cocaina ed eroina nascoste nel sedile dell'auto: arrestato spacciatore in via Venezia

Nascondeva la droga su un'auto in sosta ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia. Si sono moltiplicate le segnalazioni da parte dei residenti di via Venezia su quel pusher che agiva nella zona del supermercato Penny Market, di giorno come di notte. La Squadra Mobile ha iniziato una serie di appostamenti e alla fine hanno arrestato il 37enne nigeriano Rasheed Muritala. L'uomo è arrivato in bici dal suo appartamento di via Trieste in un parcheggio sulla stessa via, si è guardato intorno ed è salito su un'auto. E' rimasto accovacciato per qualche minuto, poi si è allontanato. Vicino al supermercato si è messo in chiaro atteggiamento di attesa. Dopo alcuni minuti è scattato il blitz: l'uomo ha cercato di fuggire ma, essendo circondato, ha desistito.

Il nigeriano custodiva in un borsello due palline termosaldate contenenti circa un grammo di eroina. Nell’imbottitura del sedile del conducente dell'auto nel parcheggio, inoltre, sono stati trovati 11 ovuli di eroina per un peso complessivo di 120,4 grammi, altre 26 palline termosaldate (15 grammi di eroina), mezzo ovulo di cocaina avente il peso di 7,7 grammi, una bustina di con 1,5 grammi cocaina e un sacchetto con altri 10 grammi di cocaina. Altra droga è stata trovata a casa dell'africano, oltre al bilancino di precisione.