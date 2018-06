Tenta di rapinare un ufficio postale e la Città di Parma e ruba uno scooter per fuggire: arrestato

Un pluripregiudicato 45enne, Fabio Tatti, originario di Cagliari, è stato arrestato con l'accusa di aver tentato due rapine nel giro di un quarto d'ora in città.

Attorno alle 8,45 dello scorso 11 giugno un uomo con un passamontagna scuro, una felpa color grigio scuro e il cappuccio sollevato è entrato nell’ufficio postale Parma Sud di via Pastrengo. Ha intimato al cassiere di consegnare il denaro, dicendo di avere una pistola (pur senza mostrarla alla vittima). Il cassiere si è alzato e ha dato l'allarme dall’ufficio del direttore. L'uomo è fuggito ma poco dopo è andata in scena un'altra tentata rapina.

Alle 9 nella della casa di cura Città di Parma con una mano nella tasca della giacca, per fingere di avere un’arma, ha intimato alle impiegate della reception di consegnare il denaro. Le due donne hanno risposto però di non avere denaro e a quel punto lo sconosciuto è fuggito verso piazzale Maestri.

Una pattuglia della Sezione Antirapine della Squadra Mobile è intervenuta e, all’incrocio tra via Brambilla e via Cenni, ha notato un individuo corrispondente alla descrizione mentre trascinava uno scooter Scarabeo chiuso con il bloccasterzo. Alla vista degli agenti, l'uomo ha gettato a terra lo scooter e ha tentato di fuggire ma dopo pochi metri è stato fermato. Le immagini della videosorveglianza e le testimonianze hanno inchiodato Tatti, che poi ha confessato, cercando di giustificarsi dicendo che aveva bisogno di soldi. Il 45enne è stato portato in via Burla.