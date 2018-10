I like Parma: una settimana di eventi per scoprire il patrimonio cittadino

La Settimana di promozione della Cultura, in programma per la prima volta in Emilia-Romagna dal 7 al 14 ottobre, diventerà un unico palcoscenico, sul quale si snoderanno oltre 300 eventi, da Rimini a Piacenza. Dagli open day di musei, teatri e archivi a spettacoli e mostre. Da incontri e performance ad inaugurazioni. E molto altro ancora, con un testimonial d’eccezione, l’attore Lino Guanciale.

Giunge così al traguardo la campagna “‘EnERgie Diffuse’ – Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità”, promossa e realizzata dalla Regione per celebrare l’Anno europeo del Patrimonio culturale, che ha visto aderire nel percorso circa seicento tra realtà pubbliche e private del mondo della cultura.

L’inaugurazione della settimana di promozione della Cultura è affidata alla Festa delle orchestre, dei complessi musicali e dei cori giovanili dell’Emilia-Romagna, domenica 7 ottobre (dalle ore 14 alle ore 19) in piazza Maggiore e piazza Nettuno, a Bologna. L’”Onda sonora”, realizzata da 800 giovani musicisti, (18 gruppi tra orchestre, bande e cori delle scuole musicali regionali), si esibirà festosamente nelle vie del centro.

Alle 18 gli interventi di Massimo Mezzetti, assessore alla Cultura e Politiche giovanili della Regione EmiliaRomagna, delle autorità cittadine e il gran finale con i musicisti che si esibiranno suonando l’Inno alla Gioia di Beethoven (inno Europeo), diretti dal maestro Mirco Besutti.



Parma mette in campo l’iniziativa I like Parma - un patrimonio da vivere dal 7 al 14 ottobre, in vari luoghi della città.

A Reggio Emilia si svolgono tre eventi: Nuove rigenerazioni, un evento di restituzione del progetto che ha coinvolto circa 300 studenti. Il 12 ottobre, Giovane Fotografia Italiana #07, evento speciale per lanciare la call per partecipare al Festival Fotografia Europea 2019, dal 7 al 14 ottobre, e Fattore Creativo con giovani artisti under 35 che espongono le loro opere selezionate attraverso una open call. Tutti gli eventi si svolgono ai Chiostri di San Domenico.

A Bologna si svolgono: in piazza Maggiore “Bologna città circo”, incursioni circensi e spettacoli dal 10 al 14 ottobre; Cultura e Creatività per lo sviluppo del territorio, Il 9 e il 10 ottobre a Palazzo D’Accursio; In/finito, progetto di danza e fotografia per spazi urbani, naturali o storici dal 7 al 14 ottobre a Palazzo Poggi e Teatri in Piazza: presentazione delle tagioni e festa di tutti i teatri bolognesi, il 7 ottobre, in piazza Verdi.

A Ravenna Aspettando "War is over?", proiezioni, rievocazioni storiche ed esposizioni raccontano i conflitti, il 13 e il 14 ottobre in varie sedi. Sonora Radio test, il primo festival delle webradio giovanili dell’EmiliaRomagna, il 10 ottobre, nell’ Antico convento di San Francesco di Bagnacavallo (Ra).

A Forlì gli Stati generali della creatività, incontri, convegni, iniziative, letture, workshop partecipativi, installazioni artistiche, proiezioni ed eventi musicali e artistici, l’11 -13 ottobre nella Fabbrica delle Candele; Sedicicorto International Film festival, che vede in concorso una selezione dei migliori cortometraggi dal 5 al 14 ottobre in varie sedi; Forlì Open Music 2018, con prestigiosi interpreti internazionali per due giorni di grande musica, il 13 e 14 ottobre nell’ ex Chiesa di San Giacomo Apostolo; Forlì Music First – la musica per prima, quarta edizione del concorso per giovani musicisti e band emergenti dal 10 al 12 ottobre, alla Fabbrica delle Candele e La Fotografia di Paolo Monti mostra fotografica a cura dei Musei Civici, dal 06 ottobre ai Musei San Domenico.

A Ferrara l’iniziativa Artisti al Verdi. Innovazione, sostenibilità, Creatività, dal 5 al 7 ottobre, al Teatro Verdi e Disseminarte, aperture straordinarie con spettacoli e visite guidate, il 13 e il 14 ottobre, in sedi varie.

A Cesena si svolge Imaginaction, Festival internazionale del Videoclip, nei teatri della città, Biblioteca Malatestiana, Pinacoteca e Museo archeologico dal 12 al 14 ottobre e lo Street Art festival, con artisti e writers che affiancheranno il già consolidato appuntamento con Il Festival del Cibo di Strada dal 5 al 7 ottobre in Piazza del Popolo, Piazza della Libertà e tutto il centro storico.

Infine a Rimini si realizzeranno le iniziative Antico/Presente. Piccolo Mondo Antico Festival per i più giovani, dal 12 al 14 ottobre e Aspettando il teatro Galli – Rimini e il suo patrimonio: una cultura da vivere: due flash mob con musica e danza, in attesa dell'inaugurazione dello storico teatro, 7-13 ottobre al mercato coperto cittadino, e centro commerciale.