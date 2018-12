Entrare nei quadri e sfidare la paura del vuoto: un'esperienza fra arte e tecnologia

Un attimo prima sei in una tranquilla stanza al piano terra. Due secondi dopo ti trovi sul cornicione di un grattacielo. Tutto attorno, altri palazzi altissimi ma comunque «piccoli». Da sotto arriva un uccello, che vola via seguendo il vento. Sai che non dovresti guardare giù, ma la curiosità è più forte. Groppo in gola: ecco che ti trovi a guardare nel vuoto. Osservando meglio, sul cornicione del piano sottostante vedi una bambina. E' seduta sul precipizio come se nulla fosse: guarda l'orizzonte, con un cielo piuttosto cupo. Bisogna stare attenti a indietreggiare: allontanandosi anche di poco dall'orlo del baratro, si scopre che il tetto del grattacielo è pieno di oggetti. Quadri, pennelli, persino un paio di occhiali.





Sono, idealmente, gli occhiali dell'artista Fabio Giampietro. La scena descritta infatti fa parte della realtà virtuale della mostra «The Leap», alla galleria De' Bonis di Reggio Emilia. Basta indossare un visore per entrare nel quadro, letteralmente. Almeno, questa è la sensazione che si prova.





I quadri a olio dell'artista milanese mostrano paesaggi surreali ma non troppo. Le altezze (e il senso di timore che possono incutere) sono il tema ricorrente. Ci si trova a guardare il panorama dal cornicione di un grattacielo altissimo o dallo stretto pennone di un galeone «appoggiato» su un tetto. Per qualche minuto, il virtuale diventa reale, come il senso di vertigine frutto dell'esperienza. Ma sono vertigini positive in cui, tutto sommato, è bello "perdersi". Una mostra curiosa e inusuale, aperta fino al 19 gennaio.

Nella video-intervista, Margherita Fontanesi della galleria De' Bonis spiega come nasce tecnicamente e cosa vuole comunicare questa forma d'arte. Durante l'intervista si può scoprire cosa si vede indossando il visore.

INFO

Dove: Galleria De' Bonis, viale dei Mille 44 - Reggio Emilia

Quando: la mostra è visitabile fino al 19 gennaio 2019

Orari: da martedì a sabato, ore 10-13 e 16-19, giovedì ore 10-13. Ingresso libero.

La galleria resterà chiusa per le festività natalizie dal 23 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 compresi.

Per informazioni: tel. 0522 580605, cell. 338 3731881, info@galleriadebonis.com, www.galleriadebonis.com