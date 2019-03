Le donne enigmatiche ed elementi simbolici: i quadri di Mario Tozzi in mostra a Reggio Emilia

E' una pittura enigmatica e in qualche modo “fuori dal tempo”, quella di Mario Tozzi. Le sue figure femminili sono ieratiche e lontane come divinità. Gli occhi sembrano senza pupilla ma in realtà si tratta di uno sguardo rivolto alla propria interiorità. Mario Tozzi è vissuto fra il 1895 e il 1979. E diverse sue opere sono esposte in questi giorni alla galleria De' Bonis di Reggio Emilia. “Geometria della purezza” è il titolo della mostra, che prende spunto dal fatto che il pittore studia la scomposizione geometrica del corpo femminile. Fra i quadri esposti, le bagnanti e altre enigmatiche figure femminili, ma anche un autoritratto intitolato con ironia “Giovinotto spaziale” e una collezione di bozzetti e studi fatti su carta. Una sorta di “dietro le quinte” dei dipinti di Tozzi.

Nel video di Andrea Violi, Margherita Fontanesi della galleria De' Bonis spiega i dettagli della mostra

Protagoniste della mostra sono diverse opere rappresentative del periodo più ricercato dell'artista, quello dei fondi bianchi di Suna (indicativamente da metà anni '60 a metà anni ‘70), che prende il nome dalla località sul lago Maggiore nella quale Tozzi ha risieduto per molti anni. Si tratta di opere che fanno parte della maturità del pittore, caratterizzate da fondi bianchi, gessosi e spatolati, che ricordano l'intonaco e l'affresco. Accanto a questi dipinti trovano spazio in mostra opere precoci, del secondo decennio del ‘900, che mostrano già una grande perizia pittorica e una straordinaria sensibilità cromatica.

Informazioni utili

La mostra "Geometria della purezza", realizzata in collaborazione con l'Archivio Tozzi, è aperta fino al 30 marzo alla galleria De' Bonis, in viale dei Mille 44 a Reggio.

Orari: dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, il giovedì dalle 10 alle 13.

Per informazioni: 0522-580605, 338-3731881, info@galleriadebonis.com, www.galleriadebonis.com