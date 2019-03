Giornate Fai: il Palazzo del Giardino e Palazzo Rangoni spalancano le porte

Un viaggio di due giorni, un lungo weekend tra bellezze architettoniche e storia dei suoi capolavori, ma anche dentro i luoghi meno noti, fra tesori nascosti e curiosità inaspettate.

Torna, sabato 23 e domenica 24 marzo, in occasione delle Giornate Fai di Primavera, «I like Parma - Un patrimonio da vivere» che vedrà nuovamente insieme il Comune e la locale delegazione Fai, oltre alle principali istituzioni e realtà culturali del territorio, per offrire a cittadini e turisti un ricchissimo programma di aperture straordinarie e gratuite, concerti e un calendario di attività pensate ad hoc per i più piccoli.

Protagonisti delle due giornate Fai il Palazzo Ducale del Giardino, sede dell’Arma dei Carabinieri, dove ieri è stata presentata l’iniziativa, e Palazzo Rangoni Farnese, sede della Prefettura. Accanto altri palazzi delle istituzioni, i luoghi della musica, i musei grandi e piccoli, le antiche farmacie e molti altri tesori che la città offre, diverranno un momento di cultura da vivere. «La cultura come la sicurezza si fonda sui concetti di condivisione, di sinergia; ragioni che animano l’apertura di questo palazzo e la sua fruizione per tutti i visitatori - ha esordito il colonnello Salvatore Altavilla, comandante provinciale dei carabinieri di Parma, ricordando che l’Arma ha come funzione non solo la sicurezza ma anche la tutela del patrimonio.

«I luoghi della città - ha aggiunto il prefetto, Giuseppe Forlani– sono spazi identitari, raccontano la propria storia. Farla conoscere, rendere partecipi di questa identità è oggi quanto mai necessario per raggiungere risultati di coesione».

«Abbiamo pensato insieme al Comune queste due giornate come una festa, un’idea nuova secondo una formula che vorremmo si consolidasse da ora al 2020, capace di far comprendere appieno alla città l’importanza del suo patrimonio artistico; sono coinvolti 86 volontari e 120 giovani studenti appositamente preparati, impegnati nelle visite guidate - ha detto Giovanni Fracasso, responsabile della delegazione Fai. «I Like Parma” - ha concluso Michele Guerra, assessore alla Cultura del Comune - intende far vivere i luoghi del patrimonio in modo transgenerazionale, in una dimensione anche giocosa. La strada giusta per le Istituzioni è allinearsi, lavorando insieme per questo obiettivo»

Ad accompagnare i visitatori - ne sono attesi circa 10mila per ogni giornata - anche una mappa, realizzata da Parma Illustrata, da completare con originali sticker che saranno consegnati visitando i luoghi aperti di «I like Parma».

Insieme all’assessorato all’Associazionismo, partecipazione e pari opportunità sono state poi organizzate visite guidate gratuite, con il coinvolgimento di esperti d’arte e mediatori culturali, per favorendo esperienze di dialogo interculturale. Il programma completo delle aperture, delle visite guidate e delle attività sarà disponibile sul Portale cultura del Comune http://www.comune.parma.it/cultura.