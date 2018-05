"Io parlo parmigiano" presenta il nuovo spettacolo al Fuori Orario con Cantoni, Maletti e Taro Taro Story

Venerdì 18 maggio, a partire dalle 20,30, al Fuori Orario "Io parlo parmigiano" presenterà il nuovo spettacolo "Al Smaflón Sió", in occasione dell'evento "Una PIENA s'ENZAzione di piacevolezza".

La presentazione di uno smartphone in "lingua ducale" è solo il pretesto per scoprire il dialetto in chiave tecnologica e sempre ironica. Nuove gag comiche, nuovi giochi interattivi, quiz e nuovi doppiaggi dialettali esclusivamente dal vivo compongono l'interfaccia dello "smaflón", lo smartphone traslitterato in dialetto.

Prenderanno parte alla serata anche il noto barzellettiere Gianpaolo Cantoni, il rinomato dialettologo parmigiano "Professor" Enrico Maletti e dopo lo show prenderanno banco i bravissimi dj del Taro Taro Story.

Una serata che promette risate, sano divertimento, ma soprattutto una serata dedicata alla solidarietà: infatti l'intero incasso sarà devoluto al Comitato Cittadino Alluvione Lentigione.

Ecco il video "promozionale" (e ironico) della serata