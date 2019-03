Una libertà che libera tutti per un 8 marzo anche dopo l'8 marzo: il corteo - Video

Immaginando un 8 Marzo dopo l'8 Marzo. Corteo dedicato alle donne nel giorno della donna. Ritrovo alle 18 in piazzale Santa Croce e poi in marcia fino a piazza Garibaldi. In mezzo una serie di tappe in cui leggere – donne e uomini – ciò che raccontano otto volantini di altrettanti colori: dalle parole tossiche alla violenza di genere, dal razzismo al sessismo nel mondo del lavoro, agli sbilanciamenti del lavoro di cura all'interno delle famiglie. Un corteo col sorriso, la musica e i fiori, una rivendicazione allegra che porti in cammino la difesa dei diritti e delle libertà conquistate e di quelle ancora da raggiungere, che non coinvolga solo le donne ma valorizzi le differenze. Lo slogan: “La libertà delle donne libera tutti”». Corteo, camminata, incontro organizzato dal “Comitato No Pillon” a cui hanno aderito Al Amal, Amici d’Africa, Anpi, Centro antiviolenza, Centro studi movimenti, Ciac, Consulta dei popoli, Coro dei malfattori, Maschi che si immischiano, Officina popolare, Potere al popolo, Rifondazione comunista, Senso comune, Uuar, Usi, Vagamonde, Voce nuova Tunisia, W4W e Zona Franca.