Triatleta e combattente in unità segreta, 007? No, Miss Israele

Vanta una biografia fuori dal comune la 22.enne Sela Sharlin che ieri è stata eletta Miss Israele per il 2019 e che rappresenterà il proprio Paese alla 68.ma edizione di Miss Universo.

Yediot Ahronot scrive che fra i 12 e i 18 anni ha partecipato a gare di triathlon, conquistando anche una medaglia europea nella propria categoria. Ha iniziato nell’aviazione il servizio di leva obbligatorio ed è poi passata come combattente in una unità segreta. Dopo il congedo e dopo un viaggio in America Latina - aggiunge il giornale - è stata inclusa in un team dell’industria militare Rafael che sviluppa mezzi di combattimento avanzati. Malgrado queste attività, trova anche il tempo di allenarsi sei giorni la settimana e di recente ha partecipato ad una maratona ottenendo buoni risultati.