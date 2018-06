La Sassi nuovo presidente Upi: "innovazione e crescita"

Cambio al vertice nell'Unione parmense degli industriali durante l'assemblea annuale, Annalisa Sassi è il nuovo presidente, subentrando a Alberto Figna. "Mi piacerebbe disegnare delle linee guida per il futuro, un disegno basato su innovazione e crescita. Pensare questo territorio per i prossimi anni", ha commentato il nuovo numero uno degli industriali di Parma. "E' stata un'esperienza intensa, positiva e completa", ha invece giudicato i suoi due bienni Figna che ha concluso: "Un bilancio positivo, imprese in crescita". Guarda le interviste complete e il bilancio dell'assemblea nel servizio del 12 Tg Parma.