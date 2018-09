Bologna Fiere si amplia. Grazie al progetto dello studio Di Gregorio Associati

Alla presenza del sindaco Virginio Merola e dell’Arcivescovo di Bologna Mons. Zuppi, è stato inaugurato il primo lotto di lavori di riqualificazione e ampliamento di Bologna Fiere. Autore del progetto è lo studio Di Gregorio Associati di Parma con la progettazione strutturale dell’Ing. Massimo Majowiecki e la consulenza scientifica del Prof. Aurelio Galfetti e del Prof. Gabriele Cappellato. La Direzione Lavori è stata condotta dall’Ing. Aldo Barbieri.

Con una volumetria complessiva di 476.000 mc, i 33.000mq dei nuovi padiglioni 29 e 30 sono stati realizzati previa demolizione delle vecchie strutture ammalorate, nell’ambito di un piano di restyling e ampliamento che prevede un investimento totale di 138 milioni di Euro entro il 2024. L’opera, realizzata in soli 10 mesi per ospitare le imminenti fiere di Cersaie e Eima, ha visto la ragguardevole media di 100 persone in attività di cantiere, con punte fino a 230 negli ultimi mesi.

La spina centrale del progetto è il mall, un asse distributivo che attraversa il complesso fieristico da nord a sud e lo rigenera evocando i portici bolognesi, costellati da punti di sosta, ristorazione, spazi conviviali e servizi. Una struttura leggera, una galleria a sistema modulare studiata per essere componibile e ripetibile, ideale ponte di raccordo con la città. I padiglioni, 75 metri di luce a campata unica e privi di supporti centrali, permettono l’utilizzo di stand multipiano. La struttura è così pensata per amplificare e valorizzare i contenuti espositivi. Gli spazi, grazie alle grandi superfici traslucide, godono di un’illuminazione diurna naturale, omogenea e diffusa.

“Il progetto intende ricucire le componenti del contesto”, spiega l’architetto Di Gregorio, “dopo che l’impianto razionalista originario di Leonardo Benevolo aveva nel corso degli anni subíto interventi frammentati che ne hanno danneggiato l’intenzione originaria di ordine e fruibilità”.