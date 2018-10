Luca Barilla, vicepresidente dell’azienda di Pedrignano, è intervenuto venerdì scorso a Marcianise (Caserta) per la “festa di compleanno” organizzata per i 50 anni dello stabilimento, costruito nel 1968 e acquisito dalla Barilla quattro anni dopo. In questa intervista spiega come i valori che il Signor Pietro ha trasmesso ai figli siano di grande attualità è alla base della visione del futuro della Barilla.