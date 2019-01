Christian Grande e la Cranchi T36 Grossover vincono l'European Powerboat of the Year

È il Cranchi T36 Crossover, disegnato dal parmigiano Christian Grande, ad aver vinto lo European Powerboat of the Year 2019 nella categoria da 35 a 45 piedi. Un’imbarcazione che spicca per il suo concept, capace di unire la razionalità di un trawler e l’emozione di uno sport - cruiser. Una barca vivace nelle per formance e con un’abitabilità che sa stupire, considerando una lunghezza scafo inferiore ai 10 metri. “Sono molte felice per questo riconoscimento”, ha dichiarato Christian Grande. “Credo che le motivazioni che hanno convinto una giuria di esperti provenienti da tutta Europa risiedano in gran parte nella trasversalità di questo progetto. Ho disegnato il Cranchi T36 Crossover per stimolare le fantasie e i desideri di un armatore mediterraneo e allo stesso tempo le necessità di chi naviga invece in climi freddi come quelli nordeuropei”. “Si tratta di una barca”, continua a raccontare Christian Grande, “che permette di vivere appieno grandi volumi pur in misure contenute. Tutto questo mantenendo un equilibrio di geometrie e un bilanciamento delle forme caratterizzate da linee orizzontali che ne hanno alleggerito il profilo, strizzando quindi l’occhio al dinamismo”.