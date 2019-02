«Top 500», una fotografia del nostro comparto industriale "estremamente solido. Risultati notevoli" Video

"Il nostro comparto industriale è estremamente solido: i risultati sono notevoli", l'analisi di Annalisa Salsi, presidente dell'Unione Parmense degli industriali durante la presentazione di «Top 500-Le aziende di Parma», inserto che era in edicola oggi con la Gazzetta di Parma. "Quadro positivo" anche per Carlo Gabbi del Crédit Agriciole Green Life: "Bene nel 2017 ma i dati macroeconomici indicano una possibile flessione futura". «Top 500-Le aziende di Parma» è la guida delle prime 500 aziende della provincia di Parma: l'immagine di «come siamo» per capire come saremo nei prossimi anni.