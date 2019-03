per la rubrica dedicata alle imprese di Parma, Patrizia Ginepri intervista Marco Ciscato, presidente e fondatore di Maps (società che produce e distribuisce software per l'analisi dei big data), che il 7 marzo scorso ha debuttato sul mercato AIM Italia: "Una tappa importante del nostro cammino, ma non un punto di arrivo. E' stato premiato il lavoro di questi anni".