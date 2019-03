Formazione dei giovani per la logistica: incontro con il sottosegretario Salvatore Giuliano al Cepim

L’innovativo progetto “Logistics Transport Farm”, che a Parma e Piacenza coinvolge associazioni confindustriali e del trasporto, aziende, enti di formazione e istituti scolastici, a nove mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di rete di scopo che ne ha decretato la nascita ha già realizzato attività e azioni efficaci per allineare la preparazione degli studenti alla realtà del mondo del trasporto e logistica e alla sua evoluzione.

Oggi al Cepim, nella sede di Lanzi Trasporti, è stato presentato il percorso realizzato e i suoi primi risultati ad una delegazione del ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, guidata dal sottosegretario Salvatore Giuliano; ad accompagnarlo anche Carmela Palumbo, Capo Dipartimento, e Leonardo Lorusso, Expert - Member of the Italian Delegation at the Education Committee.

Nel video, la cronaca e le interviste del 12TgParma