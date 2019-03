"L'Europa è poco unita ma alla fine la crisi la rafforzerà": esperti a confronto in Università Video-interviste

L'Unione europea è alle prese con crisi di vario genere, dalla Brexit alla crisi politica, che vede i Paesi alquanto disuniti su economia e politica estera. La crisi però sarà un'opportunità di cambiamento e di crescita, secondo alcuni esperti. La soluzione ai problemi è possibile. Ad esempio, bisogna recuperare la collaborazione reciproca dei primi anni delle Comunità europee. Anche di fronte alla Cina, che in questi giorni sta stringendo accordi economici bilaterali con diversi Paesi Ue (Italia e Francia in primis), non bisogna avere paura. Lo dicono Franco Mosconi, docente della Cattedra Jean Monnet del dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università di Parma, e Dario Velo, professore di Economia dell'Ateneo di Pavia (che ha presentato agli studenti il suo libro "Quale Europa" nelle aule di via Kennedy).

Nel video, ecco le interviste di Andrea Violi