MONTECCHIO EMILIA. Sono iniziati i lavori di abbattimento dei cedri che, come da delibera comunale del giugno 2018, non verranno sostituiti da altre piante. L’abbattimento si è reso necessario perché le radici delle piante hanno alzato il manto stradale è rotto delle fognature. Per una decina di giorni in via Verdi, a ridosso del polmone cittadino del Parco del Nocciolo, ci sarà un cantiere per abbattere le piante, aggiustate l’impianto fognario e ripristinare l’asfalto.