Il Terzo Giorno: l'arte (la mostra) che sostiene l'ambiente Video

Il Terzo Giorno, mostra nel Palazzo del Governatore (Dal 20 aprile al primo luglio): ambiente, sostenibilità e rapporto tra uomo e natura. 40 gli artisti in mostra (da Marina Abramovic a Gabriele Basilico fino a Sebastião Salgado tra gli altri) e 115 le opere esposte, tra fotografie, installazioni e dipinti. La mostra vuole offrire uno sguardo nuovo e inaspettato sul tema della sostenibilità attraverso l’arte contemporanea. Ad una denuncia scientifico ecologistica sostituisce una narrazione evocativa e poetica. Accompagna lo spettatore attraverso un percorso catartico che inizia con Il Terzo Giorno della Genesi, la nascita della natura e delle specie vegetali (Genesi 1:3), attraversa la creazione, la distruzione, il superamento, il nichilismo, fino ad un ritorno alla natura.

Il percorso espositivo è costituito da immagini fotografiche, installazioni, opere realizzate in situ e dipinti, coinvolgendo artisti di fama internazionale che spaziano dall’arte povera alla fotografia d’autore, dalla performance art alle installazioni sonore. Marina Abramovic, Gabriele Basilico, Mario Giacomelli, John Isaacs, Mario Merz, Sebastião Salgado, Gavin Turk, Gilberto Zorio, sono solo alcuni dei nomi che guideranno lo spettatore durante la narrazione progettata dal curatore Didi Bozzini. All’origine e nella prima parte della mostra, c’è la natura incontaminata: la creazione (primo momento). Ad essa segue nel percorso espositivo l’arrivo dell’uomo. Il terzo momento è l’ultimo, ma solo per poco. Dopo l’esodo e la distruzione c’è il riscatto e la purificazione: il ritorno della natura.

La mostra si svilupperà su 2 livelli (1° e 2° piano) di Palazzo del Governatore e includerà tre installazioni site specific all’ingresso e all’uscita della visita, una nell’androne a firma di Marc Couturier e due, sulle piazze Garibaldi e della Steccata, ad opera di una coppia di giovanissimi artisti, Anna Ippolito e Marzio Zorio. Le opere in mostra saranno oltre 100 di più di 40 artisti internazionali.

Individuando una best practice nell’ ATELIER DES ENFANTS presso il Centre Pompidou, Parigi, l’Atelier dei Bambini ispirato al Terzo Giorno (prezzo i locali Ex Iat di via Melloni) vogliono essere uno spazio di approfondimento ludico e laboratoriale sulle tematiche della mostra rivolto a gruppi di bambini della scuola primaria.

Le iniziative di comunicazione saranno guidate da principi di efficacia, efficienza e coerenza sui 4 target principali: territorio Parma e provincia, appassionati d’arte, interessati ai temi della sostenibilità, famiglie con bambini. Gli eventi già in programma nella città di Parma nel periodo di apertura della mostra, porteranno almeno 100.000 persone nel complesso. La previsione di partecipazione alla mostra si stima attorno alle 15.000 presenze complessive.

L’approccio for benefit prevede che il 50% degli incassi della biglietteria saranno restituiti al Comune di Parma per finanziare progetti legati alla sostenibilità. La strategia di sponsorship /partnership vuole mettere in rete soggetti istituzionali pubblici e privati che condividano i valori del progetto e ne siano ambasciatori. Il ruolo proattivo e propositivo di ognuno, non soltanto auspicato, diventa fondamentale nell’ottica della generatività di un ciclo virtuoso di sinergie e networking trasversale.