Nella puntata di questa settimana: "Villon" a Teatro Due, ritratto di un poeta maledetto; "L'abisso", commovente pièce sul tema degli sbarchi al Parco. Ma anche la lirica con "Andrea Cheniér" al Regio e una divertente versione del "Flauto magico" a Roccabianca con Elio... Molto altro ancora fino all'atteso musical con le canzoni del Queen eseguite dal vivo (al Regio, "We Will Rock You", giovedì 11 aprile).