Incendio in una baracca a San Michelino Gatti, frazione del comune di Felino. Per spegnere le fiamme è intervenuta una squadra dalla centrale dei Vigili del fuoco di Parma. Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta. Secondo le prime informazioni, sembrea che l'incendo sia partito da alcune sterpaglie in fiamme che poi si sono propagate a questa baracca di 10 metri quadrati.