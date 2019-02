Duelli medievali, giochi e gusto al castello di Felino: il video-lancio

In questo weekend il Castello di Felino, che ospita nelle antiche cucine il Museo del Salame, sarà teatro di una grandiosa rievocazione storica, organizzata da Parmensis Mansio Templi, Pro Loco e Comune di Felino, Castello di Felino, Musei del Cibo, Archeo Vea, Sfera e Università degli Studi di Parma.

Oltre 100 persone saranno coinvolte nell’evento, che si avvale anche di archeologi dell’Università di Parma, per la scoperta del castello eccezionalmente visitabile nella sua interezza insieme al Museo del Salame.

«Felino 1407 - Assalto al castello» è il titolo della due giorni che si svolgerà nella fortezza, ai tempi ritenuta inespugnabile. Il castello di Felino era il centro e la principale roccaforte della famiglia Rossi, arma fondamentale nella lotta per la supremazia nei territori parmensi.

In particolare sarà rievocata la storia di Giacomo de’ Rossi, al tempo dei fatti vescovo di Luni e di suo fratello Pier Maria I (padre del Pier Maria II che fece costruire Torrechiara) e di come i due fratelli, protagonisti nelle diatribe tra Milano e Venezia difesero il castello dagli attacchi di Ottobono Terzi.

Durante le due giornate si svolgeranno «scontri armati», attività didattiche, vita di corte all’interno del Castello e, ogni ora, visite guidate. La rievocazione si svolgerà sabato 23 febbraio dalle 12 alle 19.30 (a seguire cena medievale all’interno del Castello); domenica inizio evento alle 10 e chiusura alle 17.

Domenica 24 febbraio alle 15, mentre all’esterno del castello infuria la battaglia, nelle antiche cucine è programmata un’attività (gratuita) per i bambini dai 6 ai 10 anni. Sarà un gioco alla scoperta del Museo: da quanto tempo i maiali vivono nella nostra zona? Chi era il norcino? Che cosa è la «pelle» del salame? Un divertente percorso tra giochi e indovinelli da fare insieme agli amici e ai genitori. E alla fine, per chi sarà riuscito ad arrivare fino in fondo, una piccola sorpresa da conservare come ricordo dell’avventura. L’ingresso è a pagamento (gratuito per i bambini fino ai 10 anni).

Info e prenotazioni 340.1939057, gestionemusei@gmail.com; info cena medievale 342.8789739, marketing@piuhotels.com