Camion perde una lastra di cemento a San Michele Campagna

A San Michele Campagna (Fidenza) un camion ha perso una delle lastre di cemento che stava trasportando. Nessun danno per l'auto che viaggiava dietro al mezzo pesante. Al volante però c'era una donna incinta, sotto shock per lo spavento. Per questo la donna è stata portata al pronto soccorso. Sono intervenuti la polizia municipale, i vigili del fuoco e i carabinieri.