Autotreno in pieno centro a Fidenza: danni e pericolo

Fidenza, viale Primo Maggio angolo con via Costa: tre grossi piloni di cemento che separano la carreggiata dal marciapiede sono stati abbattuti e un segnale stradale completamente divelto e schiacciato. Un "giallo" risolto dalla Polizia Municipale grazie alle telecamere di videosorveglianza che presidiano la città: un autotreno arrivato da Piacenza si è infilato in via Gramsci alle 13.30 circa e l’ha percorsa tutta, approfittando dell’abbassamento dei colonnotti programmato per permettere le attività di carico/scarico e il movimento dei residenti. Giunto al termine di via Gramsci, il mezzo è stato costretto ad imboccare viale Primo Maggio e durante la manovra all’angolo con via Costa ha urtato i piloni e la segnaletica.