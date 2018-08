Monte Rosa: il Cai Fidenza alla Capanna Margherita

L'obiettivo era raggiungere il rifugio più alto d'Europa, la celebre Capanna Margherita, posizionata sulla punta Gnifetti del Monte Rosa a quota 4554 metri. E grazie alla giornata di sole, alla preparazione, ma soprattutto allo spirito di gruppo, ci sono riusciti. E' stata un'escursione indimenticabile quella vissuta da una trentina di soci della sottosezione di Fidenza del Cai guidati dagli accompagnatori Efisio Mattana, Luca Cottarelli, Danilo Alinovi, Renzo Armellini, Emiliano Saccò e Sante Bobbi. Prima la partenza in pullman da largo Leopardi per raggiungere la valle di Gressoney, dove con gli impianti il gruppo è salito a Punta Indren (3061 mt) per poi risalire a piedi fino al rifugio Gnifetti (3647 mt) dove ha cenato e passato la notte. Quindi la partenza le prime ore del mattino, con piccozza e ramponi, legati in in cordate, per raggiungere il Colle del Lys e poi, dopo una lunga traversata e una faticosa salita immersi nel magnifico paesaggio dei quattromila, la cima Gnifetti. Quindi la discesa, giusto in tempo per evitare (o quasi) il violento temporale che si è scaricato sulla valle. Prima del rientro, il consueto «pit-stop» tra salame, formaggi, torte e buon vino per concludere un'escursione che ha davvero lasciato il segno.