Paura per un incendio in una palazzina Acer: fiamme alte e molto fumo, un intossicato

Paura questa mattina a Fidenza, attorno alle 11, per un incendio in una palazzina Acer di via Mussini. Le fiamme si sono sviluppate al piano terra ed erano alte: a un certo punto sono uscite da due finestre. Molto il fumo, che ha coinvolto i piani superiori, al punto che diversi condomini non riuscivano a scendere per allontanarsi dal palazzo. C'è stata comunque molta paura, come si vede anche nel video inviato dal lettore Alessandro.





Quando l'incendio è divampato era in corso anche il mercato. La polizia municipale ha effettuato le deviazioni necessarie per agevolare il passaggio dei mezzi dei vigili del fuoco. Sono intervenute quattro ambulanze. Una persona è stata portata al pronto soccorso per intossicazione. I carabinieri indagano sull'accaduto.

