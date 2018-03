Dal castello di Fontanellato a quello di Torrechiara, dalle vette dei monti al Battistero... in uno specchio: i parmigiani raccontano Parma e la provincia con le loro foto su Instagram. Gli amministratori della community IgersParma scelgono la "Foto della settimana", pubblicata ogni lunedì sul nostro quotidiano. In questo video, ecco una carrellata delle "Best of the week" degli ultimi mesi.

Scopri le novità della sezione Fotografia