Il '68 e il sesso, i fotoromanzi, la mostra con la stanza vietata ai minori: Fotografia Europea racconta le rivoluzioni

Fotografia Europea racconta "Rivoluzioni, ribellioni, cambiamenti, utopie". E nel cinquantesimo anniversario del Sessantotto è sostanzialmente d'obbligo partire dalla rivoluzione sessuale. "Sex & Revolution! Immaginario, utopia, liberazione (1960-1977)" è la mostra che idealmente dà l'avvio al programma di Fotografia Europea 2018, in un itinerario che accompagnerà i visitatori fra le 13 mostre del programma principale (cui si aggiungono le 300 del circuito collaterale "Off"). La mostra avrà una parte vietata ai minori: è l'ultima stanza che - opportunamente segnalata ai visitatori - si addentra nel tema della pornografia fra anni '60 e '70.

Nel video, il presidente della Fondazione Palazzo Magnani, Davide Zanichelli, spiega i contenuti di FE2018 legati al '68 e al concetto di "rivoluzione".

Da Palazzo Magnani si sviluppa un vero e proprio itinerario, perché Fotografia Europea si propone sempre più come evento a tutto tondo: propone un ricco calendario di mostre ma nello stesso tempo vuole stimolare riflessioni e dibattiti. Parlando di rivoluzione sessuale l'intento è dare un quadro di un fenomeno complesso: i presupposti scientifico-filosofici, la dimensione politica e i riflessi sul diritto, la dimensione più artistica e culturale. Fra gli eventi in calendario, da segnalare un incontro con Catherine Spaak e un dialogo con il vescovo Massimo Camisasca sulla figura di Pier Paolo Pasolini.

Dal 20 aprile al 17 giugno, Fotografia Europea 2018 "conquista" luoghi di Reggio Emilia mai coinvolti prima. In primis il palazzo della Banca d'Italia, che quest'anno è il centro nevralgico della rassegna: qui tra l'altro si trova la biglietteria, perché i Chiostri di San Pietro sono chiusi a causa dei restauri in corso. Nel palazzo della Banca d'Italia troveranno spazio "progetti della committenza", pensati appositamente per la rassegna. Ecco che nel weekend inaugurale (20-22 aprile) Mishka Henner presenterà in prima assoluta l'installazione "Seven seas and a river", che proporrà immagini del mare viste attraverso una macchina.

Lo Spazio Gerra propone quest'anno una mostra sui fotoromanzi, espressione della cultura "molto popolare" della seconda metà del Novecento: sono passati di moda ma oggi è possibile una rilettura con occhi differenti.

Nei Chiostri di San Domenico, ecco la mostra sul Paese ospite, l'Iran: "Genesis of a Latent Vision: a Window onto Contemporary Art Photography in Iran".

La rassegna sta allargando la collaborazione con altre istituzioni culturali dell'Emilia-Romagna. Continua il coinvolgimento dello Csac di Parma: Un rapporto molto importante - dice Walter Guadagnini, direttore artistico di Fotografia Europea -. Si lavora su un progetto che si trasformerà in qualcosa di sempre più organico". Sabato 21 aprile alle 11 all'abbazia di Valserena sarà inaugurata la mostra "Figure contro. Fotografia della differenza". Realizzata con materiali provenienti dagli archivi Csac "consente di “vedere” con chiarezza - dice la presentazione - come la fotografia, soprattutto nel corso degli anni Settanta, abbia avuto un ruolo importante nel sensibilizzare le coscienze intorno a questioni nascoste, dimenticate, se non censurate, anche al di là di esplicite intonazioni di denuncia".

Altri eventi collegati negli spazi di Corte ospitale di Rubiera, Fondazione Fotografia di Modena, Mast (Bologna); la new entry di quest'anno è l'Osservatorio Fotografico di Ravenna.

Il programma completo degli eventi

Cosa e dove: la mappa delle mostre principali in centro a Reggio



Scopri le novità della sezione Fotografia