Dalle terre padane al Giappone: i "Viaggi Alchemici" uniscono fotografia, poesia e musica

Nell’ambito del Festival 360 di Parma, le tre artiste Linda Vukaj, Clare Ann Matz e Monica Borettini (rispettivamente fotografa, musicista e scrittrice) propongono una specie di "viaggio", che inizia dai reportage di Linda Vukaj.

Il progetto multimediale coinvolge la fotografia, la musica e la poesia, in una reciproca contaminazione di grande ricaduta comunicativo-emozionale. Dalle terre padane, passando attraverso la porta d’oriente d’Israele per approdare nel mondo del Sol levante, Giappone, la mostra fotografica dal titolo “Viaggi Alchemici” al Grand Hotel de la Ville è visitabile fino al 3 giugno. Oltre all’esposizione di fotografie, prevede un'installazione video con immagini, poesie, musica e voci che declamano versi. Immagini, parole e musica che diventano tracce di partenza per ripescare dal buio o dalla luce delle fotografie medesime, bisbigli, risate, lacrime canti e bagliori. Un invito alla riflessione che ci rende tutti viandanti “in cerca”.





Linda Vukaj, Clare Ann Matz e Monica Borettini, inoltre, sono state ospiti di Andrea Gatti e hanno spiegato nel dettaglio il loro progetto in una sorta di intervista-chiacchierata. Andrea Gatti ha mandato in onda anche i tre brani musicali creati da Clare Ann Matz, in cui vengono recitati i versi che Monica Borettini ha creato ispirandosi alle fotografie di Linda Vukaj. “Ode to the Po Valley”,” Echoes from Jerusalem” e “Tokyo Story”.

Una curiosità: i video sono recitati in italiano e in inglese. ad eccezione dell’ultimo, che contempla pure i versi tradotti anche in Giapponese.

