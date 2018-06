Alberto Ghizzi Panizza: un film fra Torrechiara e i boschi di Carrega e l'anno prossimo a "caccia" di eclissi

Il fotografo parmigiano Alberto Ghizzi Panizza sarà il protagonista di un "documentario" della Nikon che spiega come si fa la macrofotografia. Il filmato è stato realizzato nei luoghi più frequentati da Ghizzi Panizza: l'area del castello di Torrechiara, i boschi di Carrega, la Bassa reggiana. E' venuta una troupe da Londra per girare il filmato (in inglese), con tanto di riprese fatte con i droni.

Nell'intervista di Andrea Violi, il fotografo spiega come nasce questo documentario. Non solo: racconta anche le sue esperienze emozionanti nei viaggi in territori innevati delle isole Svalbard e del Canada, per fotografare i gufi. E per quanto riguarda i progetti per il futuro, Ghizzi Panizza spiega che nel 2019 tornerà sulle Ande, dove si è già recato più volte negli ultimi anni in collaborazione con Eso. Ci sarà un'eclissi di sole e lui sarà lì a fotografare...

Guarda l'intervista per vedere anche le sequenze con tante suggestive foto di Alberto Ghizzi Panizza nel Parmense, in Canada e alle Svalbard.



Scopri le novità della sezione Fotografia