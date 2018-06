Dal re-fotografo ai problemi post-rivoluzione islamica: i mille volti dell'Iran

Newsha Tavakolian, fotografa 37enne, ha immortalato alcune cantanti iraniane alle quali non è permesso esibirsi da sole in pubblico o produrre propri cd, a causa delle norme islamiche in vigore dalla Rivoluzione del 1979. Alcune di queste foto sono a Reggio Emilia: le artiste immaginano di esibirsi davanti a un vasto pubblico, in realtà stanno cantando in un piccolo studio privato di Teheran.

Il progetto "Listen" della Tavakolian è uno dei tanti tasselli che compongono la mostra che Fotografia Europea dedica all'Iran. La mostra "A window onto contemporary art photography in Iran" è allestita nei chiostri di San Domenico, in via Dante 11. E' l'Iran raccontato dagli iraniani. Fotografi dell'Ottocento , professionisti in servizio oggi, studenti dell'Università di Teheran che seguono il corso di laurea in Fotografia, che affonda le radici negli anni '80. L'esposizione si apre con un excursus storico sull'Iran: il contributo della Fotografia all'apertura del Paese verso Occidente nel XIX secolo (compreso un giovane re-fotografo) e l'importanza di documentare la Storia di questo Paese; l'evoluzione di Teheran (una cittadina di 15mila abitanti nel 1865, una metropoli da 14 milioni di abitanti al giorno d'oggi); l'impatto della Rivoluzione islamica.





Passando di sala in sala si scoprono poi tanti esempi di arte fotografica della Storia recente dell'Iran: foto-installazioni degli anni '70, panorami di quartieri in sviluppo nella capitale, le contraddizioni e i problemi della società contemporanea. Un artista mostra ciò che i monumenti ai grandi personaggi della storia persiana "vedono" ogni giorno: non si vede quindi la statua ma ciò che essa, idealmente, è costretta a vedere quotidianamente (strade, parchetti, quartieri a volte degradati).

Ali&Ramyar danno forma al disagio che vivono le famiglie di oggi, specialmente quelle più giovani della classe media, strette fra le regole della vita pubblica e la vita privata. "We live in a paradoxical society" è l'emblematico titolo. A.V.

Nel video, ecco un excursus della mostra, aperta fino al 17 giugno il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20.

