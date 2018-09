I fotografi svelano i "segreti" delle chiese di Colorno. In attesa del "PhotoLife"...

Il circolo fotografico Color's Light di Colorno taglia il traguardo dei primi trent'anni di attività e festeggia una mostra a ingresso libero nella Reggia. Da domenica 23 settembre a domenica 7 ottobre sono esposti i suggestivi scatti de "Le chiese di Colorno", realizzati dai soci (orari: sabato e domenica 10-12 e 15-18).

Da venerdì 9 domenica 11 novembre tornerà poi la rassegna di punta dell'associazione, ColornoPhotoLife, in Reggia e negli spazi dell'Aranciaia. Il tema di quest'anno è "La famiglia in Italia" e, come sempre, vi sarà un ricco programma di mostre e di workshop.

Nella video-intervista, il presidente di Color's Light Gigi Montali spiega cosa offre la mostra del trentesimo anniversario e dà qualche anticipazioni sulla prossima edizione di ColornoPhotoLife.

Guarda il video per vedere anche una selezione delle foto in mostra

