Obbiettivo Natura, non solo Parma: tante foto "alla corte di Matilde"

Paesaggi e animali in mostra al castello di Carpineti. Una serata in Lunigiana. Altre iniziative nel Modenese e con i Parchi del Ducato. Il gruppo fotografico Obbiettivo Natura ha già in calendario numerose attività per tutto il 2019.

La prossima iniziativa è in calendario nella chiesa del castello di Carpineti, sull'Appennino reggiano: dal 27 aprile al 26 maggio si potranno vedere le foto di "Natura alla corte di Matilde", a ingresso libero.

Sabato 11 maggio, serata a Tresana (Massa Carrara). Da sabato 8 giugno a domenica 7 luglio, mostra nei Giardini di Esperia (Sestola, sull'Appennino modenese). Il gruppo presenta inoltre la sua rivista gratuita, pubblicata online.

Tutti i dettagli nella video-intervista a Giovanni Garani, presidente del gruppo Obbiettivo Natura. Nel video trovi anche... un'anteprima delle foto in mostra

Scopri le novità della sezione Fotografia