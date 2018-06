Skoda Kodiaq RS, mai così veloce un Suv 7 posti al Nurburgring

Sabine Schmitz stabilisce il miglior tempo per un Suv a sette posti sulla leggendaria Nordschleife del Nürburgring a bordo del nuovo Skoda Kodiaq RS (sta per Rally Sport) che verrà presentato in ottobre al Salone di Parigi.

Fuchsröhre, Schwedenkreuz e Karussell – le curve del leggendario circuito Nordschleife del complesso di Nürburgring godono di fama mondiale. Non c’è percorso che spinge i piloti al limite come i 20,832 km del circuito della regione dell’Eifel. Kodiaq RS ha resistito al cosiddetto “Inferno verde”, infrangendo il record stabilito da un Suv a sette posti nel circuito con un tempo di 9:29.84 minuti.



A stabilire il record è stata Sabine Schmitz. La pilota partecipa abitualmente a campionati su lunga distanza (VLN) e alla 24 ore di Nürburgring, tanto da passare alla storia come la prima donna a essersi aggiudicata la competizione nel 1996, risultato che replicò l’anno successivo. Schmitz stima di aver percorso più di 30.000 giri della Nordschleife. Da lungo tempo Sabine Schmitz è pilota di ‘Ring Taxi’, inoltre ha presentato diverse trasmissioni dedicate all’automobilismo, attività che l’hanno resa nota al pubblico.



Il nuovo motore 2.0 BiTDI 240 Cv è riservato alla versione RS, e grazie al Dynamic Sound Boost la potenza del motore è immediatamente percepibile. Grazie al Dynamic Chassis Control (DCC), al Driving Mode Select e allo sterzo progressivo, la vettura dotata di trazione integrale era perfettamente equipaggiata per stabilire il nuovo record a Nordschleife, dove si è mostrata in una versione camuffata appositamente realizzata.