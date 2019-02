Skoda Kodiaq RS: in 24 al Polo e ritorno

Al Polo Nord e ritorno in 24 ore. E' il progetto “24HouRS Ice Challenge” che ha visto protagonista un Suv Skoda Kodiaq RS completamente di serie, con l’unica concessione di pneumatici chiodati, obbligatori alle latitudini estreme. Una missione complessa: percorrere i 1.417 km che separano quasi in verticale Rovaniemi (Finlandia) da Capo Nord (Norvegia) nel minor tempo possibile e comunque entro le 24 ore dalla partenza, soste per rifornimento incluse. Una distanza amplificata dal fondo interamente ricoperto di ghiaccio lungo la tratta e resa più difficile dalle tormente di neve con venti prossimi ai 70 km/h e, non ultime, dalle temperature costantemente sotto lo zero, con punte registrate durante lo svolgimento della prova di -22° C. ecco il video